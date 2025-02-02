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Milas'ta Bıçaklanarak Öldürülen Adamın Kimliği Belirlendi
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Muğla'nın Milas ilçesinde bir sokakta bıçaklanmış halde bulunan Halil İbrahim Mercan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Olay yerinde güvenlik kameraları inceleniyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde bıçaklanmış halde sandalyede ölü olarak bulunan şahsın Halil İbrahim Mercan (48) olduğu tespit edildi.

Olay, Milas ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çevreden geçen vatandaşlar, eğlence mekanlarının olduğu bir sokak üzerindeki sandalyede 1 kişinin hareketsiz bir şekilde oturduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bıçaklandığı ve kan kaybettiği belirlenen şahsın kimliği yapılan çalışmaların ardından belli oldu. Sandalyede oturur vaziyette ölü bulunan şahsın, Milas'ta manavlık yapan 48 yaşındaki Halil İbrahim Mercan olduğu tespit edildi. Mercan'ı öldüren kişi yada kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, bölgede bütün güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Mercan'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken, saldırının nedeni ve faillerin kimliği üzerine soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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