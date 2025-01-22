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Mikro İHA ile Trafik Denetimi: 10 Sürücüye Cezayı Kestim

Mikro İHA ile Trafik Denetimi: 10 Sürücüye Cezayı Kestim
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekipleri, mikro İHA ile gerçekleştirdikleri trafik denetiminde kurallara uymayan 10 sürücüye toplamda 49 bin 994 TL idari para cezası uyguladı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde mikro İHA ile havadan trafik denetimi yapan jandarma ekipleri, kurallara uymayan sürücülere göz açtırmadı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde trafik güvenliğine yönelik denetim ve kontrol faaliyetleri aralıksız sürüyor. Bu çerçevede sahaya inen Trafik Jandarması mikro İHA ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde 70 araç ve 75 şahıs kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 10 sürücüye 49 bin 994 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 4 araç da trafikten men edildi. Denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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