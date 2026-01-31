Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak' suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında sosyal medyada yayın yapan fenomen Mika Raun Can, dün gözaltına alındı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçlamasıyla gözaltına alınan Mika Raun Can'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

