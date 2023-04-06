Midyat'ta ticari araç tarlaya uçtu: 2 yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde kontrolden çıkan ticari araç, yol kenarında bulunan tarlaya uçtu, kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Mardin'den Midyat'a doğru seyir halinde olan 42 EFS 21 plakalı ticari araç, Acırlı Kavşağı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçta bulunan yaralılarda Ekrem A. ve Furkan A.'ya kaza yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra Midyat Devlet Hastanesine sevk etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN