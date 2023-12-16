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Midyat'ta Kadın Ayakkabılarında 160 Bin Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

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Mardin'in Midyat ilçesinde yapılan operasyonda, kadın ayakkabılarının topuk kısımlarında gizlenmiş 160 bin adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde kadın ayakkabılarının topuk kısımlarına yapılan özel bölmede 160 bin adet uyuşturucu ve uyarıcı haplar ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Midyat Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve KOM Büro Amirliği ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, Seyitler Mahallesi Yılmaz Güney Caddesinde bir adreste arama yapıldı. Aramada, ayakkabı kolileri içerisinde bulunan kadın ayakkabıları topuk kısımlarına yapılan özel bölmelerde gizlenmiş vaziyette 26 kilo 500 gram toplam (160 bin adet) uyuşturucu ve uyarıcı captagon hap ele geçirildi.

Olaya ilişkin gözaltına bir şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Şüpheli birinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mardin Haberler

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