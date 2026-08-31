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Aksaray'da Mide Operasyonu: 6 Tutuklama

Aksaray'da Mide Operasyonu: 6 Tutuklama
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Aksaray’a şehir dışından yutarak midelerinde uyuşturucu madde getiren 6 şahıs 2 farklı operasyonla yakalandı.

Aksaray'a şehir dışından yutarak midelerinde uyuşturucu madde getiren 6 şahıs 2 farklı operasyonla yakalandı. Midelerinden uyuşturucu çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde birçok faaliyet yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri 3'ü bir ilden, diğer 3'ü de farklı bir ilden olmak üzere 6 şahsın midelerinde uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen narkotik ekipleri kimlikleri belirlenen 6 şahsı takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan narkotik ekipleri şahısların Aksaray'a girmesiyle birlikte operasyon için düğmeye bastı. 2 ayrı operasyonda yakalanan toplam 6 şahıs gözaltına alınırken, 2 şahsın yapılan iç muayenesinde midelerinde uyuşturucu olduğu belirlendi. Şahsın birinin midesinden 13 parça halinde 24,52 gram eroin ele geçirilirken, diğer şüpheliden ise bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Toplamda 535,53 gram metamfetamin maddesinin ele geçirildiği operasyonda 6 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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