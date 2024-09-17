Üye Girişi
Haberler

Mide Küçültme Ameliyatı Sonrası Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki özel bir hastanede mide küçültme operasyonu geçiren 26 yaşındaki Neslihan Yılmaz, ameliyat sonrası komaya girdi ve hayatını kaybetti. Ailesi, hastane yönetimi ve doktor hakkında şikayette bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki özel bir hastanede, kilo vermek için mide küçültme operasyonu olan ve sonrasında hayatını kaybeden 26 yaşındaki Neslihan Yılmaz'ın ölümüyle ilgili, İl Sağlık Müdürlüğü'nün idari soruşturma başlattığı öğrenildi.

Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan Yılmaz ailesinin 3 çocuğundan biri olan ve Ankara'da çağrı merkezinde çalışan Neslihan Yılmaz (26), fazla kilolarından kurtulmak için Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Özel Medi-Tech Hastanesi'nde operasyon geçirmeye karar verdi. 27 Mayıs 2024 tarihinde yapılan tahlillerin ardından aynı gün operasyona alınan Yılmaz, ameliyat sonrası 3 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi.

Aile, 'taksirle ölüme neden olma ve sair suçlar' gerekçesiyle şikayetçi oldu

Eve döndüğünde rahatsızlanan Yılmaz, yeniden hastaneye gitti. 12 ve 17 Haziran 2024 tarihlerinde her biri yaklaşık 5 saat süren ameliyatlara alınan Neslihan, 21 Haziran 2024 tarihinde hayatını kaybetti. Bunun üzerine kızlarını kaybeden acılı aile, operasyonu gerçekleştiren Opr. Dr. Erkan Aksoy ve hastane yönetiminden, 'taksirle ölüme neden olma ve sair suçlar' gerekçesiyle şikayetçi oldu.

İdari soruşturma başlatıldı

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığı, dosyaların incelendiği ve eksikliğin olması halinde dosyaların Sağlık Bakanlığı'na gönderileceği, ihmalin olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İl Sağlık Müdürlüğü Yerel Haberler Soruşturma Operasyon Ameliyat Hastane 3-sayfa Sağlık Hukuk Fatsa ordu

Yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim

Cinayetin kara kutusu olan yengenin ifadesi ortaya çıktı

 Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış

Narin'in ölüm nedeni kesinleşti

 Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret! Verilen mesaj da hediye de dikkat çekiciydi

Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret
İstanbul'da AVM'de intihar! 2. kattan kendini boşluğa bıraktı

İstanbul'da AVM'de intihar! Herkesin gözü önünde kendini boşluğa bıraktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İZSU İzmir su kesintisi! 17-18 Eylül Karşıyaka, Konak, Aliağa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sultanbeyli hangi AVM'de intihar edildi? İntihar eden kim, öldü mü? BUSKİ Bursa su kesintisi! 17-18 Eylül İnegöl, Mustafakemalpaşa, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hediye Güran ifadesinde ne dedi? Hediye Güran itiraf etti mi? KOSKİ Konya su kesintisi! 17-18 Eylül Karatay, Akşehir, Çumra su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 17-18 Eylül Karataş, Yüreğir, İmamoğlu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Döşemealtı, Konyaaltı 17-18 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 17-18 Eylül Keçiören, Çankaya, Polatlı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Düğün Dernek filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Düğün Dernek filmi ne zaman, nerede çekildi? Taşıyıcı 3 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Taşıyıcı 3 filmi ne zaman, nerede çekildi? 18 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Yay, Kova burcu yorumu! 18 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });