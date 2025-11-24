Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
İzmir'de Konak metro çıkışındaki ağaçlık alanda 3 adamın uygunsuz hareketlerde bulunduğu iddia edildi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, görüntülendiklerini anlayan adamlar hemen üstlerini toparladı. "Ne yapıyorsunuz burada?" sorusuna cevap vermeyen şahıslar apar topar uzaklaştı.
GÖRÜNTÜLENDİKLERİNİ ANLAYINCA HEMEN KAÇTILAR
Görüntülendiklerini fark eden şahıslar, hemen toparlanarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Vatandaşın "Ne yapıyorsunuz burada?" sorusuna yanıt vermeyen şahıslar, apar topar bölgeden ayrıldı.
Kaynak: Haberler.com / 3-sayfa