Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

İzmir'in Konak ilçesinde, metro çıkışına yakın ağaçlık bir alanda üç kişinin uygunsuz hareketlerde bulunduğu iddia edildi. Olay, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜLENDİKLERİNİ ANLAYINCA HEMEN KAÇTILAR

Görüntülendiklerini fark eden şahıslar, hemen toparlanarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Vatandaşın "Ne yapıyorsunuz burada?" sorusuna yanıt vermeyen şahıslar, apar topar bölgeden ayrıldı.