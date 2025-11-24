Haberler

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Güncelleme:
İzmir'de Konak metro çıkışındaki ağaçlık alanda 3 adamın uygunsuz hareketlerde bulunduğu iddia edildi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, görüntülendiklerini anlayan adamlar hemen üstlerini toparladı. "Ne yapıyorsunuz burada?" sorusuna cevap vermeyen şahıslar apar topar uzaklaştı.

İzmir'in Konak ilçesinde, metro çıkışına yakın ağaçlık bir alanda üç kişinin uygunsuz hareketlerde bulunduğu iddia edildi. Olay, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜLENDİKLERİNİ ANLAYINCA HEMEN KAÇTILAR

Görüntülendiklerini fark eden şahıslar, hemen toparlanarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Vatandaşın "Ne yapıyorsunuz burada?" sorusuna yanıt vermeyen şahıslar, apar topar bölgeden ayrıldı.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSelim Demir:

haberin başı izmirdi okumaya gerek duymadımm.

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıerkan ballı:

laikciler ne beklersin

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDerunum:

Erkeğim diye gezerler bir de o biçimler…

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
