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Michael Jordan'ın oğlu Marcus Jordan, uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı

Michael Jordan'ın oğlu Marcus Jordan, uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı
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Basketbol efsanesi Michael Jordan'ın oğlu Marcus Jordan, alkollü araç kullanmak, uyuşturucu bulundurmak ve polise direnmek suçlarından tutuklandı. Orlando'da tutuklanan Marcus, 4 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Efsane basketbolcu Michael Jordan'ın oğlu Marcus Jordan, alkollü araç kullanmak, uyuşturucu taşımak ve polise direnmek suçlarından tutuklandı.

Yetkililer, Marcus'un kullandığı spor arabasıyla önce trafik kontrolünden kaçarken tren raylarına girdiğinin polis memurları tarafından fark edilmesi üzerine durdurulduğunu bildirdi. Dailymail'in ulaştığı raporda, aracın raylarda sıkışıp kalarak hiçbir yere gidemediği ve araca tren çarpma tehlikesinin olduğu kaydedildi.

Polisler, alkol kokusu aldıkları Marcus Jordan'ın nerede olduğu konusunda kafa karışıklığı yaşadığını, konuşma güçlüğü çektiğini ve gözlerinin kan çanağına dönüştüğünü söyledi.

POLİSLERE DİRENDİ

Araçtan inmesi istenen Marcus Jordan, polislere direnerek "Ben Marcus Jordan. Ben Michael Jordan'ın oğluyum. Yanlış bir şey yapmıyorum. Sadece eve dönmeye çalışıyorum ve yanlış bir dönüş yaptım" dedi.

Marcus Jordan'ın ekip arabasına gitmemek için bir polis memuruna saldırdığı ve polis memurları onu aramaya çalıştığında buna uymayı reddettiği bilgisi de raporda yer aldı.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Üzerinde kokain taşıdığı tespit edilen Marcus Jordan ABD'nin Orlando şehrinde tutuklanmasından saatler sonra 4 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Michael Jordan'ın oğlu Marcus Jordan, uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı

Kaynak: Haberler.com / Rumeysa Aydın - 3.Sayfa
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