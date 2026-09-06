Amazon kargo uçağı Miami'de pistten çıktı

Porto Riko'nun San Juan kentinden havalanan Amazon Air'e ait Boeing 767-300 tipi kargo uçağı ABD'nin Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı.

Porto Riko'nun San Juan kentinden havalanan Amazon Air'e ait Boeing 767-300 tipi kargo uçağı, Miami Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı. Havalimanı yetkilileri, uçağın "çapraz pistten çıkarak havalimanının kuzeybatı ucunda hareketsiz kaldığını" açıkladı.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, kaza anı ve sonrasında uçaktan yükselen yoğun dumanlar görüldü.

Havalimanında uçuşlar askıya alındı

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), kazanın ardından havalimanındaki uçuşların yerel saatle 16.30'a kadar askıya alındığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Havalimanındaki tüm pist ve taksi yollarının ulaşıma kapatıldığı, Miami-Dade İtfaiye ve Kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi. Kazada yaralanan olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy de Miami Uluslararası Havalimanı'nı kullanan yolcuların uçuşlarda gecikmeler ve muhtemel iptallerle karşılaşabileceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı