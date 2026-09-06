Haberler

Amazon kargo uçağı Miami'de pistten çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Porto Riko’nun San Juan kentinden havalanan Amazon Air’e ait Boeing 767-300 tipi kargo uçağı ABD’nin Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı’na inişi sırasında pistten çıktı.

Porto Riko'nun San Juan kentinden havalanan Amazon Air'e ait Boeing 767-300 tipi kargo uçağı ABD'nin Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı.

Porto Riko'nun San Juan kentinden havalanan Amazon Air'e ait Boeing 767-300 tipi kargo uçağı, Miami Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı. Havalimanı yetkilileri, uçağın "çapraz pistten çıkarak havalimanının kuzeybatı ucunda hareketsiz kaldığını" açıkladı.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, kaza anı ve sonrasında uçaktan yükselen yoğun dumanlar görüldü.

Havalimanında uçuşlar askıya alındı

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), kazanın ardından havalimanındaki uçuşların yerel saatle 16.30'a kadar askıya alındığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Havalimanındaki tüm pist ve taksi yollarının ulaşıma kapatıldığı, Miami-Dade İtfaiye ve Kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi. Kazada yaralanan olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy de Miami Uluslararası Havalimanı'nı kullanan yolcuların uçuşlarda gecikmeler ve muhtemel iptallerle karşılaşabileceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu

Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diyarbakır'da bir kişi, mezarlıkta ağaca asılı halde ölü bulundu

Mezarlıkta dehşet! Ağaca asılı halde bulundu
Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz

Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz

Barcelona'nın acıması yok! Rakibi perişan ettiler

Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Altın alışverişinde yeni dönem: Kuyumcuya gitme devri kapanıyor

Altın alışverişinde yeni dönem! Kuyumcuya gitme devri kapanıyor
Muhittin Böcek cezaevinden mektup yazdı: Kılıçdaroğlu’na “Genel Başkanımız” dedi, Özgür Özel’i sadece adıyla andı

CHP mi YENİ Parti mi? Tarafını cezaevinden yazdığı mektupla belli etti
İş insanı tutuklandı! Bakanlıktan gündem yaratan fotoğrafa açıklama geldi

İş insanı fuhuştan tutuklandı! Bakanlıktan fotoğrafa açıklama geldi
Yeni gelin düğünün ertesi günü kaynanasından gelen mesajla şoke oldu

Düğünün ertesi günü kaynanasından gelen mesajla şoke oldu