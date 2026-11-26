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ABD'de Miami Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan FedEx uçağı pistten çıktı. Uçuşlarda kısa süreli aksamalar yaşandı.

ABD'nin Tennessee eyaletinden kalkış yapan FedEx uçağı, çarşamba akşamı Miami Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıktı. Federal Havacılık İdaresi (FAA), havalimanındaki uçuşları geçici olarak durdurdu. Havalimanındaki pistlerden biri hariç tümü kapatıldı. Olayda herhangi bir yaralanma bildirilmezken, uçuşlar yaklaşık 90 dakika sonra yeniden başladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uçuşlardaki aksama, ABD'de yılın en yoğun seyahat günlerinden biri olan Şükran Günü'nden bir gün önce gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı