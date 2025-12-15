Haberler

MI6'in 116 yıllık tarihindeki ilk kadın Başkanı olan Metreweli'den Putin'e gözdağı

İngiltere Dış İstihbarat Servisi'nin (MI6) ilk kadın başkanı Blaise Metreweli, göreve gelmesinin ardından yaptığı konuşmada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i uyararak Ukrayna'ya olan desteğin kalıcı olduğunu vurguladı ve teknolojinin güvenlik stratejilerinde önemine dikkat çekti.

İngiltere Dış İstihbarat Servisi'nin (MI6) 116 yıllık tarihindeki ilk kadın başkanı olan Blaise Metreweli, göreve gelmesinden bu yana yaptığı ilk konuşmada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gözdağı vererek, "Putin'in hiçbir şüphesi olmasın, Ukrayna'ya desteğimiz kalıcıdır. Ukrayna adına uyguladığımız baskı sürdürülecektir" dedi.

İngiltere Dış İstihbarat Servisi'nin (MI6) 116 yıllık tarihindeki ilk kadın başkanı seçilen Blaise Metreweli'nin bugün yapacağı konuşma metninden bazı bölümler yayımlandı. Ekim ayında Richard Moore'dan görevi devralan yeni Başkan Metreweli konuşmasında, Rusya'nın "saldırgan, yayılmacı ve revizyonist" bir tehdit oluşturduğuna vurgu yaptı. Kamuoyunda "C" kod adıyla bilinen Metreweli, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gözdağı vererek, "Putin'in hiçbir şüphesi olmasın, Ukrayna'ya desteğimiz kalıcıdır. Ukrayna adına uyguladığımız baskı sürdürülecektir" ifadelerini kullandı.

MI6 Başkanı Blaise Metreweli, "Kaos ihraç etmek, Rusya'nın uluslararası ilişkilere yaklaşımında bir hata değil, bir özelliktir ve Putin hesaplarını değiştirmek zorunda kalana kadar bunun devam edeceğine hazırlıklı olmalıyız" dedi. MI6 başkanı ayrıca, terörizm ve istihbarat savaşı da dahil olmak üzere İngiltere'nin güvenliğine yönelik tehditlerle mücadelede teknolojinin kullanımının artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Blaise Metreweli konuşmasında, "Teknolojiye hakim olma, kurduğumuz her şeye nüfuz etmeli. Sadece laboratuvarlarımızda değil; sahada, çalışma yöntemlerimizde ve en önemlisi her bir görevlinin zihniyetinde. Kod satırlarına insan kaynakları kadar aşina olmalı, Python'a birden fazla dile hakim olduğumuz kadar hakim olmalıyız" ifadelerine yer verdi. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
