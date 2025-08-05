Bahçeli'nin yardımcısından "sahte diploma" çağrısı: YÖK ve önceki dönemin tamamı incelensin

Bahçeli'nin yardımcısından 'sahte diploma' çağrısı: YÖK ve önceki dönemin tamamı incelensin
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Bahçeli'nin yardımcısından
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Türkiye'yi sarsan sahte diploma skandalına ilişkin açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, iddialar karşısında sessiz kalan kesimleri eleştirerek YÖK ve önceki dönemlerin güvenlik soruşturmalarıyla birlikte araştırılması çağrısında bulundu.

Sahte e-imzalarla üniversite ve YÖK sistemine giren, bu yollarla notları yükseltip, sahte diplomalar oluşturan suç örgütü soruşturmasında detaylar çıkmaya devam ediyor.

37 KİŞİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 187 şüphelinin yakalandığını belirtirken; bu şüphelilerden 37'sinin tutuklandığını, 150'sine ise adli kontrol kararı uygulandığını duyurdu.

"SOL MEDYA ÜZERİNDEN AHKAM KESİYORLAR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: " Türkiye'de sahte diploma iddiaları söz konusu olduğunda utanç duyacak kesim, bugün kendi mahalleleri olan sol medya üzerinden güya ahkam kesiyor.

Bahçeli'nin yardımcısından 'sahte diploma' çağrısı: YÖK ve önceki dönemin tamamı incelensinMHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir

"GÜVENLİK SORUŞTURMALARI DAHİL TAMAMI İNCELENSİN"

1968-1969 döneminde ortalıkta gezen; Dev-Genç ya da Dev-Sol gibi yapılanmalarda görev alan isimler acaba hangi liselerden mezun olmuştu? Hangi üniversitelere, hangi şartlarda ve nasıl girmişti? Sonrasında hangi isimler akademisyen yapılmak için ne gibi alavereler çevrilmiştir?

Mesela tıp fakültesine girmek için bir dönem tek şart başarılı bir ders ortalaması sahip olmak mıydı, yoksa "localarla" bağlantılı olmadan tıp okunamaz mıydı? Buyrun YÖK ve öncesindeki dönemin 'güvenlik soruşturmaları dahil' tamamı incelensin…"

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıCüneyt Işık:

Sahte prof, doçentler araştırılsın, üniversiteleri çiftliğe çeviren , bilim değil filim üretenlerden de hesap sorulsun. Sahte prof ünvanı satın al, sonra kanal kanla gez ahkam kes, çoğu da iktidar yanlısı beyanat veriyor.

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Haber YorumlarıAbdullah:

Yarası olan gocunur! Gazi bizm kalemiz diyenlerin yaptılkarının zerresi bu

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Haber YorumlarıSüleyman Yazar:

işin sulandirilmasindan başka bir şey değil

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Haber YorumlarıSerdar Cem:

Üniversite dönemi sınav kağıtları incelendiğinde kimler haksız yere geçirilmiş ortaya çıkar. Bir de ders devamlılık yoklamalarinda derste olmadığı halde var gösterilen ogrenciler ve öğretim üyeleri, dekanlar incelenmeli

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Haber YorumlarıElder Doctor:

Tespit doğru, ben (yaş 67) şahidim. Ama çözüm önerirken detaya da girmek garek. Yani "önce zaman aşımı" kanunu düzenlenip belgelenebilir suçlar için kaldırılmalı. Yoksa soruşturma daha an başta hakimden döner.

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