Malezya'da 2014'de kaybolan MH370 uçağını arama çalışmaları yeniden başladı

Malezya Ulaştırma Bakanlığı, 2014 yılında kaybolan "MH370" uçağının arama çalışmaları kapsamında "Armada 86 05" adlı arama gemisinin 2 otonom su altı aracıyla birlikte belirlenen arama alanına ulaştığını açıkladı.

Malezya, 2014 yılında kaybolan ve 239 kişiye mezar olan "MH370" uçağının arama çalışmalarına yeniden başladı. Malezya Ulaştırma Bakanlığı tarafında yapılan açıklamada, "Armada 86 05" adlı arama gemisinin Avustralya'nın batısındaki Framantle Limanı'ndaki hazırlıklarını tamamlamasının ardından 2 otonom su altı aracıyla birlikte belirlenen arama bölgelerine ulaştığı aktarıldı. Açıklamada, arama faaliyetlerinin yürütüldüğü alana ilişkin bir bilgi verilmedi.

Malezya hükümetine arama çalışmalarında okyanus ve deniz tabanlarından veri toplayan Ocean Infinity şirketi destek sağlıyor. Ocean Infinity'den yapılan açıklamada, MH370 uçağının bulunmasına yönelik çabaların sürdürüleceği teyit edilirken, operasyonun "önemli ve hassas doğası" nedeniyle daha fazla yorum yapılmayacağı belirtildi.

Çalışmalar, "ücret alınmaz" anlaşması kapsamında yürütülecek

Çalışmalar, uçağın enkazının bulunmaması durumunda "ücret alınmaz" anlaşması kapsamında yürütülecek. Enkazın bulunması durumunda şirkete 70 milyon dolar ödenecek. Şirketin, kayıp uçağın bulunma ihtimalinin en yüksek olduğu düşünülen Hint Okyanusu'ndaki 15 bin kilometrekarelik bir alanı hedeflediği düşünülüyor.

MH370 uçuşu

Malezya Havayolları'na ait MH370 sayılı Kuala Lumpur-Pekin seferini gerçekleştirmek üzere havalanan yolcu uçağı kalkıştan 38 dakika sonra rotasından saparak radardan kaybolmuştu. Tarihin en geniş çaplı arama operasyonu olarak kayıtlara geçen arama kurtarma çalışmaları sonucu uçağın enkazı bulunamamıştı. Daha önce 26 ülkeden 60 gemi ve 50 uçağın katıldığı çok uluslu bir arama 2017'de sona ermişti. Ocean Infinity tarafından 2018'de gerçekleştirilen arama ise 3 ay sonra son bulmuştu.

Tarihe büyük bir gizem olarak geçen olay, pilotun uçağı kasten düşürdüğü veya uçağın kaçırıldığı yönündeki spekülasyonlar da dahil çok sayıda komplo teorisinin ortaya çıkmasına neden oldu.

2018 yılında yapılan bir soruşturmada, uçağın kontrol sistemlerinin kasten manipüle edilerek rotasından saptırıldığı tespit edildi ancak nedeni çözülemedi. - KUALA LUMPUR