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Aynur Kanbur cinayetinin katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Aynur Kanbur cinayetinin katil zanlısı adliyeye sevk edildi
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Şişli'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen Mezdeke Dans Üçlüsü üyesi Aynur Kanbur cinayetine ilişkin gözaltına alınan katil zanlısı B.G. ve 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şişli Fulya'daki evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Mezdeke grubu üyesi Aynur Kanbur'un öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan katil zanlısı B.G ve beraberindeki 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

90'lı yılların 'Mezdeke Dans Üçlüsü' olarak bilinen grubun üyesi Aynur Kanbur, 24 Mart 2016'da Şişli'deki evinin giriş kapısının önünde silahla vurularak öldürülmüştü. Soruşturma kapsamında olaya ilişkin 3 şüpheli tespit edilmiş, şüpheliler B.G, F.K. ve S.K. gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden B.G suçlamayı kabul ederek Kanbur'u öldürdüğüne ilişkin itiraf etmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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