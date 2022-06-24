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Mezbahanede tartıştığı kişilerin yolu kesip üstüne kurşun yağdırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mezbahanede tartıştığı kişilerin yolu kesip üstüne kurşun yağdırdı

Afyonkarahisar'da sakatatçılar arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Afyonkarahisar'da sakatatçılar arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, dün gece geç saatlerde Sahipata mahallesi TOKİ Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mezbahaneden sakatat almaya gelen C.A. (47) ile K.A. (50) aynı işi yaptıkları H.E, (40) H.M. (54) ve H.P ile (31) karşılaştı. İki grup arasında burada bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. İddiaya göre, H.E, H.M. ile H.P. Afyonkarahisar-Konya kara yolu Sahipata TOKİ Kavşağı'nda C.A. ile K.A'nın araçlarının önünü kesti. H.E. silahla C.A. ile K.A'ya ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ağır yaralanan C.A. ile K.A. ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri ise H.M. ile H.P'yi olay yerinde, silahı ateşleyerek kaçtığı öne sürülen H.E'yi Organize Sanayi Bölgesi'nde gözaltına aldı. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi Karahisar 3. Sayfa Haberler

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