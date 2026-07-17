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Mezarlıktaki muslukları çalan hırsızlara vatandaştan tepki

Mezarlıktaki muslukları çalan hırsızlara vatandaştan tepki
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Hatay'ın Hassa ilçesindeki mezarlıkta bulunan hayrat çeşmelerinin muslukları kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Vatandaş tepki gösterirken, hayırsever bir kişi çalınan muslukların yerine yenilerini taktı.

Hatay'da mezarlıkta bulunan hayrat çeşmelerinin musluklarının hırsızlar tarafından çalınması üzerine vatandaş "Ayıptır, bu mezarlığa yapılacak en büyük saygısızlıktır" diyerek tepki gösterdi. Tepki üzerine çalınan muslukların yerine yenisi hayırsever vatandaş tarafından takıldı.

Hassa ilçesi merkez asri mezarlıkta bulunan hayrat çeşmelerdeki musluklar kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Mezarlık ziyaretine gelen bir vatandaş duruma tepki göstererek çalınan muslukların bulunduğu çeşmeleri, "Bütün muslukları sökmüşler, ben mezarlığı nasıl sulayacağım. Bu mezarlığa yapılacak bir şey mi? Ayıptır, bu mezarlığa yapılacak en büyük saygısızlıktır" diyerek görüntüledi.

Tepki çeken görüntüler üzerine hayırsever vatandaş tarafından çalınan muslukların yerine yenileri takıldı.

Mezarlık ziyareti yapan İskender Sağar, "Çalınan musluklardan bilgim yok ama muslukların yenilendiğini gördüm. Yeni musluklar takılmış. Öncesinde farklı musluk vardı, şu an musluklar yeni" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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