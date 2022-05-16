Mevsimlik tarım işlerini taşıyan araçlara jandarmadan denetim - Haberler

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Mevsimlik tarım işlerini taşıyan araçlara jandarmadan denetim

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mevsimlik tarım işlerini taşıyan araçlara jandarmadan denetim

Düzce'de tarım işlerinin başlamasıyla birlikte mevsimlik işçilerin gelişi de başladı.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de tarım işlerinin başlamasıyla birlikte mevsimlik işçilerin gelişi de başladı. Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs, otobüslerde jandarma ekipleri denetim yaptı.

Düzce'de bahçelerde çalışmalar başladı. Ot biçiminin yapıldığı fındık bahçelerinde çalışacak mevsimlik tarım işçileri de Düzce'ye gelmeye başladı. Bu çerçevede mevsimlik işçileri taşıyan minibüs, otobüslere İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı. Gümüşova ilçesi ile merkeze bağlı Büyükaçma, Yeniaynalı köyü yollarında yapılan denetimlere 3 jandarma trafik timi ile 6 personel katıldı.

Yapılan denetimlerde 104 araç denetlendi. Kurallara uymayan 6 araca bin 869 TL cezai işlem uygulanırken bir araç ise trafikte men edildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Tragger, Düzce, Tarım, 3. Sayfa, Haberler

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