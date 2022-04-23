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Metruk binada yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Metruk binada yangın çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tek katlı gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tek katlı gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kirazpınar Mahallesi 2734. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gebze Kirazpınar Mahallesi 2734. sokak üzerinde bulunan tek katlı metruk binadan yoğun dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri, alevler tüm binayı sarmadan kontrol altına aldı. Yangının sebebi henüz belirlenemezken, vatandaşlar metruk binayı madde bağımlısı kişilerin mesken tuttuğunu iddia etti.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli, İtfaiye, Yangın, Gebze, 3. Sayfa, Haberler

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