Metrobüste yolculara tehdit savurdu '70 dosyam var, 71'i de işlemekten korkmam'

İstanbul'da metrobüste çıkan kavgaya karışan iki genç "70 dosyam var, 71'i de işlemekten korkmam" diyerek yolcuları tehdit etti. Türkiye'nin gündem maddelerinden biri haline gelen şiddet olaylarının ardı arkası kesilmiyor.

İstanbul'da bir metrobüste yolcular arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Olaya karışan gençlerden biri, "70 dosyam var, 71'i de işlemekten korkmam" diyerek diğer yolcuları tehdit etti.

KAVGAYA DIŞARIDA DEVAM ETTİLER

Metrobüste çıkan kavganın nedeni henüz belirlenemezken yaşları 19 civarında olduğu belirtilen gençlerin tehditleri, kısa sürede olayın büyümesine neden oldu.

Araç içerisinde başlayan kavga metrobüsün durakta durması ile dışarıya taştı.

Tartışma sırasında olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırarak gerginliği sonlandırdı. Olay anı, bazı vatandaşların cep telefonuyla kaydedildi. Yaşanan bu olay, Türkiye'nin gündemindeki güvenlik sorunlarını bir kez daha ortaya koydu.