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Yolcunun son sürat giden metrobüsten düştüğü anlar kamerada

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İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki metrobüsün kapısının camının kırılarak açılması sonucu yolcunun yere düştüğü anlara dair görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'da dün saat 15.00'te Saadetdere mevkiinden Beylikdüzü istikametine giden metrobüsün üzerinden geçtiği rögar kapağı yerinden fırlamıştı. Fırlayan kapak metrobüs kapı camını kırıp kapıya zarar vermiş ve kapıya yaslanan yolcu yere düşmüştü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde metrobüs kapısı camının kırıldığı ve bir yolcunun metrobüsten düştüğü görülüyor.

Yolcunun son sürat giden metrobüsten düştüğü anlar kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

yazın bizim sokağın kanalizasyonu yenilendi ortalayıp kazmadılar rögar kapağını yarısı yolda kaldı sokaktaki evlere giden su vanalarının üzerini toprakla kapattılar elektirik kutularını kaldırıma yamuk yumuk yerleştirdiler milli servet böyle ziyan oluyor

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Haber YorumlarıKenan Star:

ohhb iyi olmuş aq,her kes ekdigini bicer,ekreme oy vermistir kesin bu.

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