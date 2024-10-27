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Metro İstasyonunda Yangın Panigi

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Mecidiyeköy metro istasyonunda çıkan yangında dumandan etkilenen bir güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı. Yangın, yürüyen merdivenin motor kısmında meydana geldi ve itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Metro istasyonunda yangın paniği

İSTANBUL - Mecidiyeköy metro istasyonunda çıkan yangında dumandan etkilenen bir güvenlik görevlisi, tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunda çıktı. Edinilen bilgiye göre yürüyen merdivenin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Çıkan dumanlardan etkilenen bir güvenlik görevlisi tedbir amaçlı olarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın büyümeden kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Polis ekipleri dumanların yükseldiği metro istasyonunda güvenlik önlemleri aldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Metro İstasyonunda Yangın Panigi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UZUN - 3.Sayfa

Mecidiyeköy Güvenlik İstanbul 3-sayfa İtfaiye Ulaşım Yaşam

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