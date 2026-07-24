Metro istasyonunda tekmeli yumruklu kavga

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavga metro istasyonunu adeta savaş alanına çevirdi. Arkadaşlarının da kavgaya dahil olmasıyla büyüyen olay, polisin gelmesiyle son buldu.

Olay, Yıldırım ilçesi 152 Evler Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki taraf arasında başlayan tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Tarafların arkadaşlarının da olaya dahil olmasıyla metro istasyonu adeta savaş alanına döndü. Yaşanan arbede nedeniyle yolcular panik yaşarken, metro seferlerinde de kısa süreli aksama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kavgaya karışan şahısların gözaltına alınmasıyla olay kontrol altına alındı. Yaşanan kavga anları ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı