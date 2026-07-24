Haberler

Metro istasyonunda tekmeli yumruklu kavga

Metro istasyonunda tekmeli yumruklu kavga
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa’da iki grup arasında çıkan kavga metro istasyonunu adeta savaş alanına çevirdi.

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavga metro istasyonunu adeta savaş alanına çevirdi. Arkadaşlarının da kavgaya dahil olmasıyla büyüyen olay, polisin gelmesiyle son buldu.

Olay, Yıldırım ilçesi 152 Evler Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki taraf arasında başlayan tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Tarafların arkadaşlarının da olaya dahil olmasıyla metro istasyonu adeta savaş alanına döndü. Yaşanan arbede nedeniyle yolcular panik yaşarken, metro seferlerinde de kısa süreli aksama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kavgaya karışan şahısların gözaltına alınmasıyla olay kontrol altına alındı. Yaşanan kavga anları ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'den kritik hamle! Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı

Gece yarısı art arda patlamalar! Füzelerin hedefi bu kez bambaşkaydı
ABD'den 60 ülkeye yeni vergi kararı! Türkiye en yüksek dilimde

Bak sen şu Trump'ın yaptığına! 60 ülke arasında Türkiye de yer aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakim kılığında milyonluk vurgun! Eşi bile gerçeği bilmiyormuş

Pes dedirten olay! Bu paylaşımlarla eşini bile yıllarca kandırmış
Londra'da lüks otelde ölü bulunan Suudi Prensin kanında uyuşturucu kokteyli çıktı

Son nefesini otel odasında veren Suudi Prens'in sırrını otopsi çözdü
Suç örgütlerine bilgi sızdırıyorlardı! O kamu görevlilerinin fişi çekildi

Suç örgütlerine bilgi sızdıran kamu görevlilerinin fişi çekildi
Bir dönem sona erdi! İşte Didem Arslan Yılmaz'ın yeni adresi

Bir dönem sona erdi! İşte ünlü sunucunun yeni adresi
Dolmuş şoförü kazaya davetiye çıkardı: Seyir halindeyken yaptığı şeye bakın

Kaza göz göre göre geldi: Seyir halindeyken yaptığı şeye bakın
Akaryakıta son dönemin en büyük zammı! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor

Son dönemin en büyük zammı! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
14 yıllık şirket tarih oluyor! Türkiye'nin dev zincir marketine katıldı

14 yıllık şirket tarih oluyor! Türkiye'nin dev marketine katıldı