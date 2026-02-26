Haberler

Galatasaray maçını izlerken hayatını kaybetti

Güncelleme:
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Meteoroloji Müdürü Ömer Din, izlediği Galatasaray maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ekipleri müdahale etti ancak Din'in yaşamı kurtarılamadı. Cenazesi Tokat'ta toprağa verilecek.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Meteoroloji Müdürü olarak görev yapan Ömer Din (63), Galatasaray maçını izlediği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Din'in, meteoroloji lojmanındaki evinde gece saatlerinde karşılaşmayı takip ederken fenalaştığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Din'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve doktorun yaptığı incelemede, Ömer Din'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirildiği bildirildi.

Ömer Din'in cenazesinin memleketi Tokat'a gönderileceği, yarın öğle namazını müteakip Tokat'ta toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

