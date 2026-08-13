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Elazığ'da Perseid Meteor Yağmuru Gökyüzünde Görsel Şölen Oluşturdu

Elazığ'da Perseid Meteor Yağmuru Gökyüzünde Görsel Şölen Oluşturdu
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Elazığ'da 'yıldız kayması' olarak bilinen Perseid meteor yağmuru, gece gökyüzünde etkileyici görüntüler oluşturdu. Fotoğraf tutkunları, tarihi Harput Mahallesi Buzluk Mağarası mevkiine akın ederek bu doğa olayını görüntüledi. Amatör fotoğrafçı Afrem Dolunay Öterkuş, meteor yağmurunun dikkat çekici karelerini kaydetti.

Elazığ semalarında halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen Perseid meteor yağmuru, gece gökyüzünde etkileyici kareler oluşturdu.

Elazığ'da fotoğraf tutkunları, Perseid meteor yağmurunu görüntülemek için ışıkların az olduğu tarihi Harput Mahallesi Buzluk Mağarası mevkiine akın etti. Astrofotoğrafçılık tutkunların bu yıl ilk olarak ay ışığı olmadan perseid meteor yağmurunu görüntüleme fırsatı buldu.

Meteor yağmurunu fotoğraflamak üzere çekim yapan Elazığlı amatör fotoğrafçı ve sosyal medya içerik üreticisi Afrem Dolunay Öterkuş, kamerasıyla dikkat çekici kareler kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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