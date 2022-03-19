Gezintiye çıkan çocuklar ağaca asılı ceset buldu
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde iki çocuk yolda yürürken ağaca asılı halde bulunan bir ceset gördü. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, şahsın adının Ergün K. olduğunu tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Dün saat 18.00 sıralarında Yenikent Mahallesi'nde bulunan Çenedere Mesire Alanında gezintiye çıkan iki çocuk ağaca asılı halde bir erkek olduğunu gördü.
ÇOCUKLAR POLİSE HABER VERDİ
İki çocuk, bunun üzerine durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağaçta asılı halde bulunan kişinin öldüğünü belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ergün K.'nın cansız bedeni polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Ergün K.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa