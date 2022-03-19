Gezintiye çıkan çocuklar ağaca asılı ceset buldu

Dün saat 18.00 sıralarında Yenikent Mahallesi'nde bulunan Çenedere Mesire Alanında gezintiye çıkan iki çocuk ağaca asılı halde bir erkek olduğunu gördü.

ÇOCUKLAR POLİSE HABER VERDİ

İki çocuk, bunun üzerine durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağaçta asılı halde bulunan kişinin öldüğünü belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ergün K.'nın cansız bedeni polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Ergün K.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa