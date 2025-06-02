Mescid-i Aksa'ya Yeniden Baskın: Fanatik Yahudiler Provokasyon Girişiminde Bulundu

Mescid-i Aksa'ya Yeniden Baskın: Fanatik Yahudiler Provokasyon Girişiminde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Kubbetü's-Sahra'ya kanlı et sokmaya çalıştı. Provokasyon, güvenlik güçleri tarafından önlendi.

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudiler, Kubbetü's- Sahra'ya torba içerisinde kanlı et sokmaya çalıştı.

Fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'ya bir kez daha baskın düzenledi. Mescid-i Aksa'da hayvan kurban etme ve kurban edilmiş hayvanın kanını Harem-i Şerif'e sürme çağrıları yapan fanatik Yahudiler engellendi.

Filistinli kaynaklar, fanatik Yahudilerin kendilerine göre kutsal saydıkları Şavuot Bayramı kapsamında Kubbetü's-Sahra'ya torba içerisinde kanlı et sokmaya çalıştığını ancak Kubbetü's-Sahra'nın kapılarının kapatılarak provokasyonun önlendiğini aktardı. Cemaatin provokasyona tepki göstermesi üzerine 3 fanatik Yahudi, İsrail polisi tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Kudüs İslami Vakıflar Dairesi, yaptığı açıklamada sabah saatlerinden bu yana 985 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini belirtti. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda enerji konusunda müjdelerimiz olacak

Kabine sonrası heyecanlandıran açıklama: Yakında müjdelerimiz olacak
Son müzakere sonrası Rusya'dan açıklama: Esir takasları devam edecek, belirli bölgelerde ateşkes teklif ettik

Son müzakere sonrası Rusya "Ateşkes" kelimesini telaffuz etti
DEM Parti'nin yeni Meclis Başkanvekili Pervin Buldan oldu

İşte Sırrı Süreyya Önder'in yerine geçen isim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonluk kutlamalarında yuhalanan Efe Akman için Premier Lig iddiası

Şampiyonluk kutlamalarında yuhalanan Efe için olay iddia
Los Angeles FC'den Cengiz Ünder kararı

Opsiyonu kullanılmadı! Fenerbahçe'ye dönüyor
Sergen Yalçın'dan yeni sezonun ilk kehaneti geldi: Seneye o takım, ligin favorisi olur

Sergen'den yeni sezonun ilk kehaneti: Seneye o takım...
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor
Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi! Tekini 6 bin 500 liraya satıyor

Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi
75 bini aşkın kaçak hacı adayı geri gönderildi

Hacca giden 75 bin kişi geri gönderildi
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
İstanbul'daki barış zirvesi sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Yeni bir esir takası hazırlığındayız

İstanbul'daki 1 saatlik zirve sonrası Zelenski'den ilk açıklama
Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor

Ünlü oyuncudan radikal karar! İstanbul'u terk ediyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.