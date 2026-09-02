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Kırıkkale'de mesai arkadaşının vurduğu kişi hayatını kaybetti

Kırıkkale'de mesai arkadaşının vurduğu kişi hayatını kaybetti
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Kırıkkale'nin Hacılar beldesinde bir tüp deposunda mesai arkadaşı A.E. ile tartışan Teyfik Türe (48), tabancayla diz ve kasık bölgesinden vuruldu. Ağır yaralanan Türe, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan şüpheli A.E., 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Kırıkkale'de tartıştığı mesai arkadaşı tarafından tabancayla vurulan 48 yaşındaki vatandaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Olay, dün Hacılar beldesinde faaliyet gösteren Aygaz firmasına ait tüp deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. (26) ile Teyfik Türe (48) arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. A.E., yanında bulunan tabancayla Türe'ye ateş etti. Diz ve kasık bölgesinden yaralanan Türe, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Türe, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.E.'nin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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