Mersinli uzman çavuş şehit oldu, acı haberi ailesine verildi

Kuzey Irak'ta teröristler tarafından açılan ateşle yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke şehit oldu, acı haber Mersin'deki ailesine ulaştı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Irak Bölgesinde devam eden Pençe Kilit-2 Harekatı'nda bölücü terör örgütü militanları tarafından açılan ateşte Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke yaralandı. Hastaneye kaldırılan Teke, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehidin Mersin merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi'nde ikamet eden ailesine acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi duyanlar aileye destek için eve gelirken, çevreye de Türk bayrakları asıldı.

Şehidin naaşının yarın defin edileceği bildirildi. - MERSİN