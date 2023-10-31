Mersin ve Düzce'de Organize Suç Örgütü Operasyonu: 6 Zanlı Tutuklandı

Mersin ve Düzce'de gerçekleştirilen operasyonda, organize suç örgütüne yönelik 6 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin silah zoruyla kaçırılması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Zanlılar, kaçırılan kişiyi darp ederek cep telefonu, otomobil ve banka hesabındaki paraları gasbetmişlerdi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Mersin ve Düzce'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenişehir ilçesinde bir kişinin silah zoruyla kaçırılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, kaçırılan kişinin zanlılar tarafından darbedildiğini, cep telefonu ve otomobilinin gasbedildiğini, banka hesaplarındaki paraların da şüphelilerin hesabına geçirildiğini tespit etti.

"Silahla tehdit", "kasten yaralama", "zorla alıkoyma" ve "yağma" suçlarını örgütlü olarak işlediği saptanan 6 zanlının kimliğini belirleyen ekipler, Mersin ve Düzce'deki adreslere baskın düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.