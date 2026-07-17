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Mersin'de sebze ve meyve halinde depo yangını

Mersin'de sebze ve meyve halinde depo yangını
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Akdeniz ilçesindeki hal kompleksinde çatı tadilatı sırasında kaynak kıvılcımıyla çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yaralanan olmazken depo kullanılamaz hale geldi.

Mersin Toptancılar Hal Kompleksinde çatı tadilatı sırasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın Akdeniz ilçesindeki Toptancılar Hal Kompleksinde sebze ve meyve sevkiyatı yapan bir işletmeye ait plastik sandık ve tahta paletlerin bulunduğu depoda meydana geldi. İddiaya göre, çatı tadilatı sırasında yapılan kaynak çalışması esnasında çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Alevleri fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken, depo kullanılamaz hale geldi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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