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Mersin Tarsus'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı

Mersin Tarsus'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, D-400 karayolu yakını Şahin Mahallesi 3290 sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 60 HL 375 plakalı otomobilin, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç aydınlatma direğine çarptı. Araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan bazı yaralıları çıkarttı. 5 yaralı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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