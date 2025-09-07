Haberler

Mersin Tarsus'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği Fiat Tofaş marka otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Sarıveli mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 DPF 301 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otoyolda takla atarak sağ şeride ters dönen otomobilde bulunan Bekir Demir (35) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçtaki 3 yaralıya ilk müdahalesini olay yerinde yaparak ambulanslarla Mersin'deki hastanelere sevk etti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

