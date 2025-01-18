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Mersin Tarsus'ta Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin Tarsus'ta Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, sokakta yaşanan bir tartışmanın ardından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, olayın ardından gerekli incelemeleri başlattı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sokakta ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 53 yaşındaki M.K., ismi öğrenilemeyen bir şahısla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K., silahla vurularak olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.K.'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. M.K.'yı vuran şahsın karakola giderek teslim olduğu öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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