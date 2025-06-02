Mersin Tarsus'ta Silahlı Saldırı: 2 Genç Yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, yolda yürüyen 2 genç, bir araçtan açılan ateş sonucu yaralandı. Saldırgan olayın ardından kaçtı, yaralı gençler hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 genç, yolda yürüdükleri sırada bir araçtaki şahsın silahlı saldırısı sonucu yaralandı.
Olay, Kavaklı Mahallesi Baraj yokuşunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.C.D. (22) ve T.A. (28) adlı iki arkadaş yolda yürüdükleri sırada yanlarına yaklaşan bir otomobilden ateş açıldı. Gençler ayaklarından yaralanarak acı içinde yere yığılırken, saldırgan şahıs aracıyla olay yerinden kaçtı. Yaralı 2 arkadaş ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa