Mersin Tarsus'ta Silahlı Saldırı: 2 Genç Yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 genç, yolda yürüdükleri sırada bir araçtaki şahsın silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

Olay, Kavaklı Mahallesi Baraj yokuşunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.C.D. (22) ve T.A. (28) adlı iki arkadaş yolda yürüdükleri sırada yanlarına yaklaşan bir otomobilden ateş açıldı. Gençler ayaklarından yaralanarak acı içinde yere yığılırken, saldırgan şahıs aracıyla olay yerinden kaçtı. Yaralı 2 arkadaş ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. - MERSİN