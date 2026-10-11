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Mersin Tarsus'ta park halindeki tıra çarpan otomobilde sıkışan sürücü yaralandı

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Mersin Tarsus'ta park halindeki tıra çarpan otomobilde sıkışan sürücü yaralandı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü araç içinde sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Genç sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Tarsus ilçesi Öğretmenler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Y.G.(20) idaresindeki Seat marka 34 ST 158 plakalı otomobil, park halinde bulunan tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük hasar oluşurken, genç sürücü araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Y.G., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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