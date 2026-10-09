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Mersin Tarsus'ta otoyolda iki tır ayrı noktalarda yanarak kullanılamaz hale geldi

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Mersin'in Tarsus ilçesi sınırlarında Pozantı-Tarsus otoyolunda iki ayrı noktada seyir halindeki tırlarda yangın çıktı. Tekir ve Damlama mevkilerindeki yangınlar itfaiye ekiplerince söndürülürken, tırlar kullanılamaz hale geldi; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesi sınırlarında otoyolda ayrı noktalarda iki tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Pozantı-Tarsus otoyolunda iki ayrı noktada seyir halindeki tırlarda yangın çıktı. Tekir mevkiinde bir tırda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. İkinci tır yangını ise Damlama mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki tırda yangın çıktı. Sürücünün sağ şeride çektiği tır alevlere teslim olurken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Tır yangınları ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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