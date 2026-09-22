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Mersin Tarsus'ta otomobilin orta refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

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Mersin Tarsus'ta otomobilin orta refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
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Mersin Tarsus'ta Otoyol Adana-Mersin arası Üçtepeler mevkiinde otomobilin orta refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi; sağlık ekipleri 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi, inceleme başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gökhan Dereli idaresindeki 03 LD 508 plakalı otomobil, Otoyol Adana-Mersin arası Üçtepeler mevkiinde orta refüje çarptı. Çevredekilerin bildirimi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücü Gökhan Dereli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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