Mersin Tarsus'ta inşaatta iskeleden düşen 2 işçiden biri hayatını kaybetti

Mersin Tarsus'ta inşaatta iskeleden düşen 2 işçiden biri hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi'ndeki bir inşaatta sıva yaparken iskeleden düşen 2 işçiden biri hayatını kaybetti. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan diğer işçinin tedavisi sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir inşaatta sıva yaparken iskeleden düşen 2 işçiden biri hayatını kaybederken, diğer işçi hastanede tedavi altına alındı.
Olay, Bağlar Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sıva yapan yabancı uyruklu Serdar Hamad (38) ve Delil Hamad (40) adlı işçiler iskeleden düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Serdar Hamad, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan Delil Hamad'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.