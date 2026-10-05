Mersin Tarsus'ta inşaatta iskeleden düşen 2 işçiden biri hayatını kaybetti

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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir inşaatta sıva yaparken iskeleden düşen 2 işçiden biri hayatını kaybederken, diğer işçi hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Bağlar Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sıva yapan yabancı uyruklu Serdar Hamad (38) ve Delil Hamad (40) adlı işçiler iskeleden düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Serdar Hamad, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan Delil Hamad'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı