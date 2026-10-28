Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mersin Silifke ve Erdemli'de şiddetli yağış ulaşımı ve tarımı olumsuz etkiledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Silifke ve Erdemli'de şiddetli yağış ulaşımı ve tarımı olumsuz etkiledi Haber Videosunu İzle
Mersin Silifke ve Erdemli'de şiddetli yağış ulaşımı ve tarımı olumsuz etkiledi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Silifke ve Erdemli'de öğle saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkili oldu. Silifke'de dereler taştı, Taşucu'da sokaklar su altında kaldı, Çavuşbucağı'nda çilek seraları su altında kaldı.

Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu, birçok nokta da yollar su altında kalırken, vatandaşlar olumsuz etkilendi. Bazı bölgelerde tarım alanlarını derelerden gelen sular bastı, yollarda ise araçlar güçlükle ilerledi.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından bugün öğle saatlerinden itibaren Silifke ve Erdemli ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu. Özellikle Silifke ilçesinde bağlı Yeşilovacık ve Işıklı mahallelerinde dereler taşarken, Taşucu Mahallesi'nde cadde ve sokaklar sel sularıyla kaplandı. Yağışın etkili olduğu Çavuşbucağı Mahallesi'nde ise çilek ekili seralar sular altında kaldı. Bazı araçlar yollarda mahsur kalırken, çekici yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Vatandaşlara zor anlar yaşatan yağışın birçok tarım alanına da zarar verdiği öğrenildi. Erdemli ilçe merkezinde de sağanak yağış etkili oldu. Bir anda bastıran kuvvetli yağış nedeniyle birçok noktada su birikintileri oluştu.

Meteoroloji bugünkü yağışların devam edeceğini, yarın da Mersin ve çevresinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklendiğini bildirdi. Özellikle sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli olunması istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 58 sitede yayınlandı.
Sivas'ta aracı bozulan Alman gezgini 11 gün evlerinde ağırladılar! Vedada gözyaşlarına hakim olamadı

Aracı yolda kaldı, kapısını açan aile onu 11 gün bırakmadı
Yeni Parti'den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı

Yeni Parti'den "Mustafa Sarıgül" hamlesi! İlk açıklama geldi
İsrail'de sandıklar açıldı, Trump devreye girdi

Seçim sonucu neredeyse belli oldu, Trump'tan ilk hamle geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı

Seçimi kaybedince babası gibi ülkeden kaçtı
Ünlü fenomen evinde ölü bulundu! Son paylaşımı dikkat çekti

Dünyaca ünlü fenomen evinde ölü bulundu! Son paylaşımı dikkat çekti
Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti

Türkiye'de bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti
Akıl alır gibi değil! 65 bin kişi bunu izlemek için toplandı

Akıl alır gibi değil! 65 bin kişi bunu izlemek için toplandı
Canlı yayında skandal! Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti

Sunucunun yaptığı hareket pahalıya patladı
Alina Boz'un annesi Olga Boz'dan yıkım tepkisi! Oturduğu bina zarar gördü

Genç oyuncunun annesinin korku dolu anları! İsyan etti
Fırıncıya odun diye satılmıştı! Kaymakam, 300 yıllık camiyi 50 lira fazla vererek kurtardı

Fırıncıya odun diye satılmıştı! 50 lira fazla verip kurtardı