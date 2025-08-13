Mersin Silifke'de Orman Yangını: Mahalleler Tahliye Ediliyor

Mersin Silifke'de Orman Yangını: Mahalleler Tahliye Ediliyor
Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle bazı mahallelerde yaşayanlar tahliye edilmeye başlandı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mersin'in Silifke ilçesi kırsalındaki ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle tedbir amaçlı bazı mahallelerde yaşayanlar tahliye edilmeye başlandı. Havadan uçak ve helikopterler, karadan ise arazözlerle müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için yoğun mücadele sürüyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çaltı Mahallesi'nde Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi önündeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopterleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir ekipleri sevk edildi. Havadan ulaşan yangın söndürme helikopterleri ile uçaklar ilk müdahaleyi yaparken, karadan da ekipler çalışmalara başladı. İki saat önce çıkan ve yöre sakinlerinin de traktörleriyle destek verdiği yangının kontrol altına alınması için çalışma sürüyor. Rüzgarın etkisiyle alevler yayılırken, yangın nedeniyle Çaltı Mahallesi'nin yanı sıra aynı bölgedeki Kırtıl, İmamuşağı ve Balandız mahallelerinin Gökgediği, Bağalanı ve Ağıldere mevkiindeki yerleşim yerleri boşaltılmaya başlandı.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Can da yangın nedeniyle evlerin boşaltıldığını, alevlerin görüldüğünü söyledi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
