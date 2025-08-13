Mersin Silifke'de Orman Yangını: Ekipler Hızla Müdahale Ediyor

Güncelleme:
Mersin'in Silifke ilçesinde Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi önündeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı. Yangın ihbarının ardından bölgeye yangın söndürme helikopterleri ve yerel ekipler sevk edildi.

Mersin'in Silifke ilçesi kırsalındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çaltı (Çamlıca) Mahallesi'nde Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi önündeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarının gelmesiyle birlikte, bölgeye yangın söndürme helikopterleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir ekipleri sevk edildi.

İlk ekiplerin bölgeye ulaştığı ve müdahaleye başladığı bildirildi. - MERSİN

