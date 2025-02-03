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Mersin Polisi, Dolandırıcılıktan 39 Yıl Ceza Alan Şahsı Yakaladı

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Mersin'de polis, çeşitli dolandırıcılık suçlarından 39 yıl 2 ay 26 gün hapis cezasına çarptırılan F.U. isimli şahsı düzenlediği operasyonla yakalayarak cezaevine teslim etti.

Mersin polisi, çeşitli dolandırıcılık suçlarından dolayı 39 yıl 2 ay 26 gün hapis cezası alan şahsı düzenlediği operasyonla yakalayarak cezaevine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında, 'Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Bandrolsüz veya Bandrol Yükümlülüğüne Aykırı Olarak Bir Eseri Satma, Dağıtma, Ticari Amaçla Satın Alma, Kamu Kurum ve Kuruluşlarla, Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçlarından 39 yıl 2 ay 26 gün hapis cezası alan F.U.'nun peşine düştü. Şahsın saklandığı adresi belirleyen polis operasyon yaptı. Operasyonla yakalanan hükümlü emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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