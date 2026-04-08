Mersin'de misket büyüklüğünde dolu etkili oldu: Orman ve bahçeler beyaza büründü

Mersin'de misket büyüklüğünde dolu etkili oldu: Orman ve bahçeler beyaza büründü
Mersin'in Erdemli ilçesinde bazı mahallelerde misket büyüklüğünde dolu yağışı etkili oldu. Dolu nedeniyle limon ve avokado bahçeleri büyük hasar gördü. Bölgedeki durum dron ile havadan görüntülendi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 300 rakım üzerinde bazı mahallelerde misket büyüklüğünde etkili olan dolu yağışı bahçelere zarar verdi. Dolu nedeniyle bahçelerin yanı sıra ormanlık alanlar da beyaza büründü.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Mersin'in Erdemli ilçesinde dolu yağışı etkili oldu. İlçe merkezinde 10 kilometre uzaklıktaki Kösbucağı ve Dağlı mahalleleri başta olmak üzere 300 rakım üzerinde etkili olan misket büyüklüğündeki dolu limon, avokado ve sebze bahçelerine zarar verdi. Dolu nedeniyle bahçeler, orman ve yollar da beyaza büründü. Dolu yağışının ardından bölgedeki durum dron ile havadan da görüntülendi.

Bahçe sahiplerinden Bayram Gücer, etkili olan misket büyüklüğündeki dolu nedeniyle bölgedeki ağaçlarının zarar gördüğünü, bölgede en çok limon ve avokado ağacı olduğunu söyledi.

İlçe sakinlerinden Ahmet Kılıç ise dolu yağması nedeniyle bahçelerin beyaza büründüğünü ve zarar gördüğünü ifade etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
