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Mersin haber: Tarsus'ta 2 kişinin öldürüldüğü olayda 1 kişi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Mersin haber: Tarsus'ta 2 kişinin öldürüldüğü olayda 1 kişi tutuklandı

Mersin haberleri... Mersin'in Tarsus ilçesinde kahvehane çıkışı araç içerisinde öldürülen 2 kişinin katil zanlılarından 1'i tutuklandı, diğeri aranıyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kahvehane çıkışı araç içerisinde öldürülen 2 kişinin katil zanlılarından 1'i tutuklandı, diğeri aranıyor.

Alınan bilgiye göre, 10 Eylül 2022 Cumartesi günü saat 23.45 sıralarında Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan kahvehaneden çıkan Mustafa Kırgın (58) arkadaşı Orhan Yıldız'ı (51) bırakmak için 33 NLN 58 plakalı aracıyla yola çıktı.

1934 Sokaktan dönüş yapan Mustafa Kırgın ve Orhan Yıldız'a güzergahları üzerinde, kişi veya kişilerce silahlı saldırı yapıldı.

Göğsünden yaralanan Mustafa Kırgın'ın kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kaldırımda bulunan ağaç çarparak durabildi. Olayı fark eden vatandaşlar 112 Acil servisine ve polis haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servisi ekipleri, yaralıları Tarsus'ta bulunan özel ve devlet hastanesine kaldırdı. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Kırgın ve arkadaşı Orhan Yıldız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra çalışma yapan polis ekipleri, dün sabah 3 kişiyi gözaltına aldı.

Mahkemeye çıkarılan 3 kişiden E.K. (26) tutuklandı. Silahı kullandığı iddia edilen kişinin yakalanması için çalışmaları sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Orhan Yıldız Tragger Mersin Tarsus 3. Sayfa Haberler

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