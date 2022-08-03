Eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist nefes kesen operasyonla yakalandı! Anbean kamerada - Haberler

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Eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist nefes kesen operasyonla yakalandı! Anbean kamerada

Mersin'de eylem hazırlığında olduğu belirtilen PKK terör örgütü üyesi M.E. ve U.B. nefes kesen bir operasyonla yakalandı. Operasyon anları kameralarca anbean kaydedilirken, şüphelilerin geçmiş yıllarda sokak olaylarına karışıp emniyet güçlerine karşı EYP kullandığı belirlendi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, 'PKK terör örgütüne üye olmak', 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak', 'birden çok yol kesme ve yağma' suçlarından aranan M.E. ve U.B.'nin Akdeniz ilçesinde, konteynerde saklandığı bilgisiyle harekete geçti.

Eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı nefes kesen bir operasyonla yakalandı

KONTEYNERDE YAKALANDILAR

Tespit edilen adrese sabah saatlerinde özel hareket polisinin katılımıyla operasyon düzenlendi. M.E. ve U.B. saklandıkları konteynerde yakalandı. Yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 48 mermiyle 650 gram esrar ve 49 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı nefes kesen bir operasyonla yakalandı

SOKAK OLAYLARINA KARIŞTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Ayrıca şüphelilerin geçmiş yıllarda sokak olaylarına karışıp emniyet güçlerine karşı EYP kullandığı belirlendi.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü PKK 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

ENGİN :

en kısa zamanda infaz edilmesi lazım

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Demir Acer :

cok guzel

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ilhan kır :

teröristler idam edilmedikçe terör bitmez

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500
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