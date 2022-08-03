Eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist nefes kesen operasyonla yakalandı! Anbean kamerada
Mersin'de eylem hazırlığında olduğu belirtilen PKK terör örgütü üyesi M.E. ve U.B. nefes kesen bir operasyonla yakalandı. Operasyon anları kameralarca anbean kaydedilirken, şüphelilerin geçmiş yıllarda sokak olaylarına karışıp emniyet güçlerine karşı EYP kullandığı belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, 'PKK terör örgütüne üye olmak', 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak', 'birden çok yol kesme ve yağma' suçlarından aranan M.E. ve U.B.'nin Akdeniz ilçesinde, konteynerde saklandığı bilgisiyle harekete geçti.
KONTEYNERDE YAKALANDILAR
Tespit edilen adrese sabah saatlerinde özel hareket polisinin katılımıyla operasyon düzenlendi. M.E. ve U.B. saklandıkları konteynerde yakalandı. Yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 48 mermiyle 650 gram esrar ve 49 uyuşturucu hap ele geçirildi.
SOKAK OLAYLARINA KARIŞTIKLARI TESPİT EDİLDİ
Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Ayrıca şüphelilerin geçmiş yıllarda sokak olaylarına karışıp emniyet güçlerine karşı EYP kullandığı belirlendi.