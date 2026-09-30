Haberler

Mersin Erdemli'de sosyal medya şantaj şebekesine operasyonda 4 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Erdemli'de sosyal medya şantaj şebekesine operasyonda 4 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde sahte sosyal medya hesapları üzerinden ulaştıkları kişilerin müstehcen görüntülerini kullanarak şantaj yapan şebekeye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Mersin'de sahte sosyal medya hesapları üzerinden ulaştıkları bazı kişilerin müstehcen görüntülerini kullanarak şantaj yapan 5 şüpheli yakalandı, 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte sosyal medya hesapları üzerinden ulaştıkları şahısların müstehcen görüntülerini kullanarak şantaj yapan şebekeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmada şantajla dolandırıcılık ve haksız kazanç elde eden 5 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine Erdemli ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı, 5 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramada 9 adet cep telefonu, 3 adet sim kart, 2 adet başka kişilere ait kimlik kartı ve 32 adet sentetik ecza ele geçirilerek el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Erdemli Adliyesi'ne sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Vatandaşların sosyal medyada tanımadıkları kişilerle özel görüntü paylaşmamaları ve bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 49 sitede yayınlandı.
Fatma Betül Kaya'nın koltuğuna kim oturacak?

Koltuğuna yeni isim aranıyor

Anne Yarısı'nın Zeynep'i Burcu Özberk'in yıllar önceki hali ortaya çıktı

Anne Yarısı'nın Zeynep'i Burcu Özberk'in yıllar önceki hali ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

26 yaş fark çok konuşulmuştu! Kaya Çilingiroğlu sevgilisiyle kutlamada

Kaya Çilingiroğlu’ndan 26 yaş küçük sevgilisine romantik kutlama
Vinicius Junior öldürüldü mü? Futbol dünyasının konuştuğu akılalmaz komplo teorisi

Yıldız futbolcu öldürüldü mü? Futbol aleminin konuştuğu komplo teorisi
Mal varlığına el konulmuştu! Melis Sütşurup Sandal iddialar hakkında konuştu

Mal varlığına el konulmuştu! Melis Sütşurup Sandal sessizliğini bozdu
İsrail'de uçak kaçırılma alarmı balon çıktı! Pilotlar kokpitte kavga etmiş

İsrail'in "Uçak kaçırıldı" yaygarası balon çıktı
İstanbul'da kötü koku alarmı! Belediye ve polis sorumluları arıyor

İstanbulluları hayatından bezdiren koku polisi harekete geçirdi
Tuzlu Kahve'den fenomen diziye gönderme: Ne Kuzey'i ne Güney'i, ismini Pusula koyun olsun bitsin

Tuzlu Kahve'deki bu detayı Kuzey Güney hayranları hemen yakaladı
73 yaşındaki kadın ağaçtan düştü

73 yaşındaki kadın ağaçtan düştü