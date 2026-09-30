Mersin Erdemli'de sosyal medya şantaj şebekesine operasyonda 4 şüpheli tutuklandı

Mersin'de sahte sosyal medya hesapları üzerinden ulaştıkları bazı kişilerin müstehcen görüntülerini kullanarak şantaj yapan 5 şüpheli yakalandı, 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte sosyal medya hesapları üzerinden ulaştıkları şahısların müstehcen görüntülerini kullanarak şantaj yapan şebekeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmada şantajla dolandırıcılık ve haksız kazanç elde eden 5 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine Erdemli ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı, 5 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramada 9 adet cep telefonu, 3 adet sim kart, 2 adet başka kişilere ait kimlik kartı ve 32 adet sentetik ecza ele geçirilerek el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Erdemli Adliyesi'ne sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Vatandaşların sosyal medyada tanımadıkları kişilerle özel görüntü paylaşmamaları ve bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı