Mersin Erdemli'de otomobil kamyonetle çarpıştı, kamyonet devrildi, 3 kişi yaralandı

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Mersin'de çarpışan araçlardan tekeri kopan otomobil hurdaya dönerken, kamyonet ise devrildi. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi sınırlarında yurt kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.K.Ç. idaresindeki 34 NAN 136 plakalı otomobil D-400'e çıktığı sırada B.E. yönetimindeki 33 VBR 42 plakalı kamyonetle çarpıştı. Tekeri kopan otomobil hurdaya dönerken, kamyonet ise devrildi. Kazada her iki araçta bulunan 3 kişi ise hafif yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Araçlar çekilene kadar ise ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı