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Mersin Erdemli'de motosikletle otomobil çarpıştı, 2 kişi hafif yaralandı

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Mersin Erdemli'de motosikletle otomobil çarpıştı, 2 kişi hafif yaralandı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada motosikletteki 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılırken kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hafif yaralandı, kaza anı ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaza, Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Türbe Caddesi ile Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nın kesiştiği trafik ışığı olmayan kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ş.K. yönetimindeki 33 AFN 510 plakalı otomobil ile A.K. idaresindeki 33 AZH 944 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan U.E.Ş. hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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