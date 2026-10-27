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Mersin Erdemli'de dolandırıcılık ve yasadışı bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

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Mersin Erdemli'de dolandırıcılık ve yasadışı bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde nitelikli dolandırıcılık ve yasadışı bahse yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 10 ilden 12 kişiyi toplam 947 bin 719 TL dolandırdığı, adres aramalarında ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildiği tespit edildi.

Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yasadışı bahse yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri internet üzerinden nitelikli dolandırıcılık ve yasadışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 6 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli de yakalanıp gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalar da 10 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar ve hard diske el konulurken 1 adet ruhsatsız tabanca çeşitli miktarlarda kokain ve sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüphelilerin trafik kaza sigortası, araç satışı, bungalov ev, güvenli kapora ve tebligat konuları ile ilgili 10 ilden 12 kişiyi toplam 947 bin 719 TL dolandırdıkları, ayrıca yasadışı bahis sitelerine hesap temin ettikleri ve vatandaşlara ait kişisel verileri kullanarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından Erdemli Adliyesine sevk edildi.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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